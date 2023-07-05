تشكيل مباراة الأهلي والإسماعيلي المتوقع

تترقب الجماهير مباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لتقديم أداء مميز، وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة الأهلي والإسماعيلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والإسماعيلي على ملعب برج العرب في الإسكندرية، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 34 نقطة.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم، بهدف استعادة التوازن وتحقيق الفوز بعد تعادله سلبيًا ضد فيوتشر، يوم الأحد الماضي، فيما يطمح الدراويش في حصد الثلاث نقاط والابتعاد عن شبح الهبوط.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أليو ديانج، مروان عطية، أحمد قندوسي، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم “كهربا”.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الدراويش مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم، بالتشكيل التالي؛ أحمد عادل عبدالمنعم، باهر المحمدي، محمد نصر، عصام صبحي، كريم عرفات “محمد دسوقي”، محمد حسن، سيرجي أكا، أحمد مدبولي، ياو أنور “عمر الساعي”، عبدالرحمن مجدي ومحمد الشامي.