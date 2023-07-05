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تشكيل مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٤ مساءً
تشكيل مباراة الأهلي والإسماعيلي
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، السويسري مارسيل كولر والمصري حمزة الجمل، تشكيل مباراة الأهلي والإسماعيلي التي تنطلق بعد قليل في الجولة الـ18 في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

مباراة الأهلي والإسماعيلي

وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من: ” محمد الشناوي في حراسة المرمى، خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول، مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، محمد شريف”.

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القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا

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أما تشكيل النادي الإسماعيلي فجاء مكونًا من: ” أحمد عادل عبدالمنعم في حراسة المرمى، باهر المحمدي، محمد هاشم، عصام صبحي، محمد دسوقي، سيرجي أكا، محمد حسن، عماد حمدي، عبدالرحمن مجدي، أحمد مدبولي، محمد الشامي”.

مباراة الأهلي والإسماعيلي - 1

ترتيب الفريقين

وقبل المباراة، يتواجد فريق الأهلي في الصدارة برصيد 69 نقطة، أما الإسماعيلي فمتواجد في المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم، بهدف استعادة التوازن وتحقيق الفوز بعد تعادله سلبيًا ضد فيوتشر، يوم الأحد الماضي، فيما يطمح الدراويش في حصد الثلاث نقاط والابتعاد عن شبح الهبوط.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والإسماعيلي على ملعب برج العرب في الإسكندرية، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18، حيث كان لقاء الجولة الأولى بين الفريقين في الموسم الحالي انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب شادي حسين.

 

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