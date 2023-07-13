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ضمن منافسات الدوري المصري

تشكيل مباراة الأهلي والزمالك المتوقع

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ مساءً
تشكيل مباراة الأهلي والزمالك المتوقع
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لحصد الثلاث نقاط.

مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري لكرة القدم.

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وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، وضمن التتويج باللقب رسميًا، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

الأهلي والزمالك
جانب من مباراة سابقة

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يدافع المديران الفنيان السويسري مارسيل كولر والكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الأهلي والزمالك، حيث يطمح المارد الأحمر في الحفاظ على انتصاراته، فيما يسعى الفريق الأبيض لتحقيق انتصار معنوي هذا الموسم.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد فخري، محمد مجدي أفشة “أحمد القندوسي”، أليو ديانج، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأبيض مباراة الأهلي والزمالك بالتشكيل التالي؛ محمد صبحي، محمد عبدالغني “حاتم سكر”، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، أحمد مصطفى زيزو، شيكابالا، سيد نيمار، وسيد الدين الجزيري.

الزمالك
لاعبو الزمالك – المصدر @ZSCOfficial

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