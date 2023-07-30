تشكيل مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي المتوقع

تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي التونسي، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، في ظل الصراع القوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي

ويلعب الاتحاد ضد الصفاقسي التونسي عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك فهد في الطائف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل الصفاقسي التونسي الترتيب بدون رصيد.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ومن المتوقع أن يدفع المدربان البرتغالي نونو سانتو وأنيس الجربي بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمة الفريق في تحقيق الفوز ومواصلة مشواره بالبطولة.

ويتوقع أن يبدأ العميد مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود “سلطان الفرحان”، مدالله العليان، طارق حامد، إيغور كورنادو، رومارينيو، جوتا، كريم بنزيما وعبدالرازق حمد الله.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الصفاقسي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ أيمن دحمان، محمد النصراوي، علاء غرام، محمد أمين الحمروني، محمود غربال، أشرف الحباسي، موسى كونتي، شادي الهمامي، حسين علي الساعدي، إسماعيل دياكيتي ومحمد كانتي.