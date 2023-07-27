تشكيل مباراة الاتحاد والترجي في البطولة العربية

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كشف المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تشكيلة العميد لـ مباراة الاتحاد والترجي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية والمقامة حاليًّا في السعودية.
وجاء تشكيل الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو جروهي، مدالله العليان، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود، طارق حامد، إيجور كورونادو، جوتا، رومارينيو، حمدالله، كريم بنزيما”.
أما تشكيل الترجي فجاء مكونًا من: “في حراسة المرمى: أمان الله مميش، في خط الدفاع: أمين بن حميدة، محمد أمين توجاي، ياسين مرياح، رائد بوشنيبة، في خط الوسط: حسام تقا، غيث الوهابي، يوسوفو أومارو، في خط الهجوم: أسامة بوقرة، محمد علي بن حمودة، إيمانويل إيوالا”.