Icon

تطور جديد يُعطل انتقال ساديو ماني إلى النصر Icon أمريكا ترفع أسعار البنزين لأعلى مستوى منذ 8 أشهر Icon مرض غامض يصيب بالشلل والوفاة في البيرو Icon لا أهداف في مباراة الهلال وأهلي طرابلس Icon جامعة حائل تعلن النتائج المبدئية لقبول خريجي المرحلة الثانوية Icon ضبط مواطن أنشأ قناة إلكترونية لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء Icon ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي Icon سر مقولة إذا دخل المرزم شد المحزم Icon معلومات عن مارسيل كايزر مدرب الشباب الجديد Icon مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة رجال المكافحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن لقاءات دور المجموعات

تشكيل مباراة الاتحاد والترجي في البطولة العربية

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
تشكيل مباراة الاتحاد والترجي في البطولة العربية
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشف المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تشكيلة العميد لـ مباراة الاتحاد والترجي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية والمقامة حاليًّا في السعودية.

الاتحاد والترجي 

وجاء تشكيل الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو جروهي، مدالله العليان، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود، طارق حامد، إيجور كورونادو، جوتا، رومارينيو، حمدالله، كريم بنزيما”.

قد يهمّك أيضاً
نجم باريس سان جيرمان بديل فابينيو في ليفربول

نجم باريس سان جيرمان بديل فابينيو في ليفربول

عضة برغوث تبتر أطراف رجل أمريكي

عضة برغوث تبتر أطراف رجل أمريكي

تشكيل الاتحاد لمواجهة الترجي التونسي

أما تشكيل الترجي فجاء مكونًا من: “في حراسة المرمى: أمان الله مميش، في خط الدفاع: أمين بن حميدة، محمد أمين توجاي، ياسين مرياح، رائد بوشنيبة، في خط الوسط: حسام تقا، غيث الوهابي، يوسوفو أومارو، في خط الهجوم: أسامة بوقرة، محمد علي بن حمودة، إيمانويل إيوالا”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
حصاد اليوم

52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية...

حصاد اليوم
استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
السعودية اليوم

استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

السعودية اليوم
الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة
السعودية اليوم

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا...

السعودية اليوم
الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية
السعودية اليوم

الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى...

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الرياضة
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
الرياضة

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد...

الرياضة
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين

السعودية اليوم