تشكيل مباراة برشلونة وريال مدريد

كشف المدربان، الإسباني تشافي والإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيلة فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، وذلك استعدادًا لمباراتهما الودية التي تنطلق بعد قليل في الولايات المتحدة الأمريكية.

برشلونة وريال مدريد

وجاء تشكيل برشلونة مكونًا من: ” تير شتيجن في حراسة المرمى، بالدي، أراوخو، عثمان ديمبيلي، بيدري، ليفاندوفسكي، جوندوجان، كريستنسن، أوريول روميو، فرينكي دي يونج، كوندي”.

أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “كورتوا، كارفخال، ميليتاو، ألابا، بيلينجهام، فينسيوس جونيور، رودريجو، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، ميندي”.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، بتوقيت السعودية حيث تقام المباراة في ولاية تكساس الأمريكية وتُنقل على قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.

وكان المدرب الإسباني تشافي مدرب برشلونة علق على خسارة البارشا من نادي آرسنال الإنجليزي بنتيجة 5-3 وذلك قبل مواجهة ريال مدريد.

تعليق تشافي بعد مواجهة آرسنال

وقال تشافي: ” أخبرت أرتيتا مدرب الجانرز إنها كانت مثل مباريات دوري أبطال أوروبا، الفريق الإنجليزي لعب بقوة وأراد الفوز وتشعر كأنها لم تكن مباراة ودية”.

وأضاف مدرب برشلونة: ” شاهدت أشياء جيدة في المباراة وأنا سعيد بشكل عام رغم خسارة برشلونة الكبيرة”.

جدير بالذكر أن برشلونة يخوض حاليًا فترة إعداد في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ في أغسطس المقبل، كما أن الجانرز احتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023 بعد منافسة شرسة مع فريق مانشستر سيتي، كما احتل نادي ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني موسم 2022/2023.