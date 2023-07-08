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في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

تشكيل مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
تشكيل مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، البرازيلي روجيرو ميكالي وعصام الشرعي تشكيلة منتخب مصر الأولمبي ونظيره المغربي في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

منتخب مصر الأولمبي 

وجاء تشكيل منتخب مصر مكونًا من: ” حمزة علاء، أحمد عيد، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، حاتم سكر، محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، أحمد عاطف، إبراهيم عادل، أسامة فيصل”.

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أما تشكيل منتخب المغرب فجاء مكونًا من: ” علال بلعروش، أيمن الوافي، زكريا الوحدي، مهدي بوكامير، أيوب العمراوي، بلال الخنوس، إسماعيل الصيباري، أسامة العزوزي، أمير ريشاردسون، يانيس بكراوي، عبدالصمد الزلزولي”.

وستقام مباراة مصر والمغرب، اليوم في تمام الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في الرباط، وتنقل عبر قناتي “الرياضية المغربية” و “BEIN SPORTS HD 4”.

ويسعى منتخب مصر الأولمبي للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، أما منتخب المغرب فيرغب في حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة المغرب

مشوار المنتخبين

وكان منتخب الفراعنة تأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا وذلك على حساب منتخب غينيا كوناكري بهدف دون رد في دور نصف النهائي، بينما تأهل منتخب المغرب للنهائي بعد الفوز على منتخب مالي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2/ 2.

وتُعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 تحت 23 عامًا، هي البطولة الرابعة أو النسخة الرابعة التي تقام في تلك المرحلة العمرية، وذلك بعد أن أُقيمت 3 نسخ سابقة وكانت أعوام 2011 و2015 و2019.

تشكيل منتخب المغرب الأولمبي لمواجهة مصر

 

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