تشيلسي يسعى لرحيل أوباميانج إلى دوري روشن

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي، لبيع نجم الفريق الأول لكرة القدم، الجابوني بيير إيميريك أوبامينج لأحد أندية دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

تشيلسي يطمح لبيع أوباميانج

ولفت خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدارة تشيلسي تُصر على بيع أوباميانج لأحد الفرق السعودية.

وأضاف فابريزيو رومانو، أن المفاوضات جارية الآن بين نادي تشيلسي وأحد الفرق السعودية، من أجل إتمام الصفقة، مشددًا في الوقت ذاته على أن المحادثات بين الطرفين بشأن أوباميانج لم تصل إلى المرحل النهائية.

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، إلى أن تشيلسي يواجه عقبة كبيرة في بيع عقد مهاجمه الجابوني صاحب الـ34 عامًا لأي فريق في أوروبا، بسبب الراتب الضخم الذي يتقاضاه، ليتوقع رحيله إلى دوري روشن السعودي.

العودة إلى برشلونة الأولوية

وأكدت تقارير سابقة أن العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هي الأولوية لدى المهاجم الجابوني، ولكن عدم وجود عرض قد يدفعه لمناقشة العروض الأخرى، والانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الجديد.

وانضم أوباميانج إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في صيف 2022، قادمًا من برشلونة بعقد ممتد حتى عام 2024، واكتفى بالمشاركة في 22 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.