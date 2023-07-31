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اللاعب يقترب من مغادرة باريس سان جيرمان

تشيلسي يهدد ليفربول في صفقة مبابي

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
تشيلسي يهدد ليفربول في صفقة مبابي
المواطن - محمد سمعه

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يرغب نادي تشيلسي الإنجليزي في منافسة مواطنه ليفربول على التعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تشيلسي يستهل أولى الخطوات 

وقالت صحيفة The Mirror البريطانية إن إدارة تشيلسي بقيادة المالك الأمريكي تود بويلي سيدخل في مفاوضات مع القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لضم مبابي في الميركاتو الصيفي، خاصة أنها ستكون صفقة من العيار الثقيل لـ تشيلسي في حال تحققت.

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وكان ليفربول رغب في ضم مبابي على سبيل الإعارة صيف العام الحالي، حيث يريد باريس سان جيرمان الاستفادة من اللاعب الفرنسي وبيعه في الموسم الحالي بدلًا من رحيله بالمجان في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن عرض ليفربول سيكون مفيدًا لـ مبابي ولباريس سان جيرمان ومنه يستطيع اللاعب الفرنسي الانتقال لنادي ريال مدريد في صيف العام المقبل.

كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان

الهلال ومبابي 

وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن السبب الرئيسي الذي يدفع باريس سان جيرمان للتفريط في نجمه الفرنسي لنادي الهلال، هو ضخامة العرض المقدم من أزرق الرياض، وإبعاد اللاعب الفرنسي عن الانضمام لأي فريق أوروبي حتى لا يعاني باريس سان جيرمان مستقبلًا في حال تقابل مع الفريق الذي سينضم له مبابي في أي بطولة أوروبية.

وكان نادي الهلال أبدى استعداده بتقديم راتب سنوي قدره 200 مليون يورو لضم اللاعب الفرنسي صاحب الـ 24 عامًا.

وكانت الأزمة بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، بدأت حينما أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

الهلال - كيليان مبابي - ريال مدريد

كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

وكشفت صحيفة L ‘ equipe الفرنسية أن الريال حرك أحد وكلاء اللاعبين لقيادة المفاوضات مع الفريق الفرنسي لضم كيليان مبابي.

ولا يرغب باريس سان جيرمان في إشراك مبابي في مباريات موسم 2023/2024 حيث سيتعرض اللاعب للتجميد حتى نهاية الموسم.

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