تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بعد أزمة التعديلات القضائية

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، انزعاجه من خطط رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى أزمة التعديلات القضائية التي سيتم تمريرها اليوم الاثنين.

توتر العلاقات بين إسرائيل وأمريكا

ونشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، مقال بعنوان “تبرز التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل قلق البيت الأبيض من سياسات نتنياهو”. وأشار المقال إلى أنه على الرغم من استقبال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحار للرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض هذا الأسبوع، إلا أن فورة النشاط الدبلوماسي هذا الأسبوع كشفت أيضًا عن مدى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وأحد أقرب حلفائها.

ونقل المقال عن داني أيالون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، قوله: “الإدارة الأمريكية تحاول السير بين الخطوط لإظهار أنهم يدعمون إسرائيل، لكنهم في نفس الوقت لديهم مشكلة مع الحكومة الإسرائيلية الحالية”.