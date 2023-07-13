تصرف بيريرا يورط الهلال

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد أزمة بين نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي ماثيوس بيريرا ومجلس الإدارة، بسبب طريقة رحيله هذا الصيف.

بيريرا يرفض حل الهلال

وكان بيريرا قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي، وانضم إلى الوحدة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الرياضي الحالي، وظهر معه بشكل مميز.

وذكرت قناة الكأس عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “بيريرا رفض إعارته أو انتقاله لفريق جديد مفضلا الحصول على كامل القيمة المالية للسنوات المتبقية في عقده إذا لم يتم تسجيله في قائمة اللاعبين الأجانب للفريق في الموسم الجديد”.

وانضم بيريرا إلى صفوف الهلال في أغسطس عام 2021، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وقدم أداء مميزًا، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع بالموسم المنقضي، واكتفى بالمشاركة في 7 مباريات فقط بدوري روشن السعودي.

استعدادات الهلال

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، ويخوض حاليًا معسكرًا في النمسا، ولعب مباراتين وديتين؛ فاز على لاندسكرون النمساوي بسداسية، تجاوز جوريكا السلوفيني بثنائية.

ومن المقرر أن تخوض كتيبة خورخي جيسوس 3 مباريات ودية أخرى في معسكره الحالي، حيث سيواجه ولفسبرغر النمساوي، الجمعة المقبل، ثم دينامو كييف الأوكراني، يوم الأربعاء، ويختتم مواجهاته بلقاء الكويت الكويتي، يوم 23 يوليو.