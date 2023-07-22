تصرف هاري كين يثير غضب مدرب توتنهام

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تسبب اللاعب الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي في إثارة غضب المدرب الأسترالي أنجيه بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ السبيرز وذلك بسبب ارتداء كين لقميص بايرن ميونخ الألماني.
وقال مدرب توتنهام ردًا على سؤال صحفي ألماني سأله عن الواقعة: ” الأمر حدث من يومين ولم يتغير شيء، هل ترى أن الأمر مضحك؟!، شكرًا لكم”.
وكان بايرن ميونخ فكّر في ضم كين مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بحسب ما ذكرته صحيفة The Athletic البريطانية لكن توتنهام رفض.
وسيحاول بايرن ميونخ تقديم عرض من جديد للتعاقد مع كين صاحب الـ 30 عامًا، كما أن نادي الهلال يفكر في ضم اللاعب كذلك في الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم الجانب الهجومي لديه.
ونجح كين الهداف التاريخي لنادي توتنهام وللمنتخب الإنجليزي في إحراز 280 هدفًا مع توتنهام في 435 مباراة، كما أحرز مع المنتخب الإنجليزي 58 هدفًا في 84 مباراة دولية.
ويبحث كين عن الرحيل والانضمام إلى فريق ينافس على البطولات في صيف العام الحالي.