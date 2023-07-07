Icon

واشنطن تدمر آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية المعلنة Icon قرد يهاجم فتاة في أبها أثناء تصويرها السحاب Icon نقل فان دير سار أسطورة مانشستر يونايتد إلى المشفى بسبب نزيف في المخ Icon محمد بن زايد يلتقي زملاء الدراسة Icon 4 طلاب سعوديين يخوضون أقوى منافسة عالمية في مجال الأحياء Icon موعد مباراة مصر والمغرب والقنوات الناقلة Icon تصريح سابق لـ تاليسكا يثير غضب Cristiano ronaldo Icon الإجازات تقلل من أمراض القلب وتعزِّز الصحة النفسية Icon 300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري بالدرعية Icon الغرامة والإبعاد لـ مشهورة عربية من الإمارات بسبب فيديو منافٍ للأخلاقيات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الحديث عن أن نيمار أفضل من النجم البرتغالي

تصريح سابق لـ تاليسكا يثير غضب Cristiano ronaldo

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
تصريح سابق لـ تاليسكا يثير غضب Cristiano ronaldo
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن تصريحات اللاعب البرازيلي تاليسكا عن المقارنة بين مواطنه نيمار والنجم البرتغالي Cristiano ronaldo قد أثارت غضب الأخير.

وكان تاليسكا قال: “أنا دائمًا من عشاق اللاعب البرتغالي ولكنني لم أكن منبهرًا منذ وصوله مثل الباقي في النادي، لم يحدث أنني طلبت منه الحصول على صورة أو التقاط فيديو”.

قد يهمّك أيضاً
الأهلي يواصل التفاوض مع السيتي لضم رياض محرز

الأهلي يواصل التفاوض مع السيتي لضم رياض محرز

أزعجته ثلاجة المختبر فأطفأها ودمر نتائج 20 عامًا من البحث العلمي

أزعجته ثلاجة المختبر فأطفأها ودمر نتائج 20 عامًا من البحث العلمي

وتابع تاليسكا: ”نيمار أفضل من كريستيانو وأمهر منه، لكن كريستيانو رياضي متكامل”.

مواقف سابقة لـ Cristiano ronaldo

ودائمًا ما كان رونالدو يتفوق على منافسيه الذين حاولوا التقليل منه حيث سبق له وأن أحرج مواطنه جوزيه مورينيو حينما كانا معًا في ريال مدريد الإسباني في الفترة من عام 2010 إلى 2013 وقام باحتفال مثير للجدل أمام الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، حينما كان رونالدو لاعبًا لفريق يوفنتوس الإيطالي.

تاليسكا وكريستيانو رونالدو

كما رد رونالدو على سخرية السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق في عام 2013 بالفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وكان كريستيانو انضم إلى النصر في يناير الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

99 مليون حاج خلال 54 عاماً .. المملكة والحج قصة نجاح استثنائي
السعودية اليوم

99 مليون حاج خلال 54 عاماً .....

السعودية اليوم
اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث
السعودية اليوم

اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

السعودية اليوم
العتيبي: فرنسا على أعتاب العودة للقرون الوسطى
العالم

العتيبي: فرنسا على أعتاب العودة للقرون الوسطى

العالم
رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير
العالم

رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير

العالم
لحظة وصول فيصل بن فرحان إلى طهران
السعودية اليوم

لحظة وصول فيصل بن فرحان إلى طهران

السعودية اليوم
سائق مصري يقود شاحنة بترول مشتعلة لمنع كارثة
العالم

سائق مصري يقود شاحنة بترول مشتعلة لمنع...

العالم
ستاربكس ملزم بدفع 25.6 مليون دولار لموظفة بعد فصلها
العالم

ستاربكس ملزم بدفع 25.6 مليون دولار لموظفة...

العالم
سببان وراء رفض رحيل محمد عبد المنعم إلى الهلال
الرياضة

سببان وراء رفض رحيل محمد عبد المنعم...

الرياضة