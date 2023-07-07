تصريح سابق لـ تاليسكا يثير غضب Cristiano ronaldo

يبدو أن تصريحات اللاعب البرازيلي تاليسكا عن المقارنة بين مواطنه نيمار والنجم البرتغالي Cristiano ronaldo قد أثارت غضب الأخير.

وكان تاليسكا قال: “أنا دائمًا من عشاق اللاعب البرتغالي ولكنني لم أكن منبهرًا منذ وصوله مثل الباقي في النادي، لم يحدث أنني طلبت منه الحصول على صورة أو التقاط فيديو”.

وتابع تاليسكا: ”نيمار أفضل من كريستيانو وأمهر منه، لكن كريستيانو رياضي متكامل”.

مواقف سابقة لـ Cristiano ronaldo

ودائمًا ما كان رونالدو يتفوق على منافسيه الذين حاولوا التقليل منه حيث سبق له وأن أحرج مواطنه جوزيه مورينيو حينما كانا معًا في ريال مدريد الإسباني في الفترة من عام 2010 إلى 2013 وقام باحتفال مثير للجدل أمام الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، حينما كان رونالدو لاعبًا لفريق يوفنتوس الإيطالي.

كما رد رونالدو على سخرية السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق في عام 2013 بالفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وكان كريستيانو انضم إلى النصر في يناير الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.