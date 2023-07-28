تضرر عمارة جراء حريق بحي النهضة في الرياض

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تضررت عمارة سكنية بحي النهضة في مدينة الرياض جراء حريق نشب بها مساء أمس دون وقوع أية إصابات بشرية.
وقال الدفاع المدني إن فرق مدني الرياض تمكنت من إخماد حريق في عمارة سكنية بحي النهضة، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.