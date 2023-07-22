تضرر مركبة وإصابة شخصين إثر وميض لحظي بالأحساء

باشرت فرق الدفاع المدني بالأحساء، صباح اليوم السبت، حادث وميض لحظي في مطعم، نتج عنه تضرر مركبة وإصابة شخصين.

وميض لحظي بالأحساء

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم نقل المصابين بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وخلال الأسبوع الماضي، باشرت فرق الدفاع المدني بالجبيل حادث وميض لحظي في مطعم بحي الصفا، نتج عنه تضرر مركبة وإصابة شخصين.

ولفت المدني، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أنه تم نقلهما بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

جهود مستمرة

وفي وقت سابق، أنقذت فرق الدفاع المدني في القويعية، شخصًا سقط في بئر، حيث باشرت الحادث الذي وقع مساء أمس الأحد.

وأشار المدني إلى أنه تم نقله بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشر لقطات مصورة توثق الحادث، حيث عكست جهود رجاله في مباشرة كافة الحوادث لحماية أرواح المواطنين.