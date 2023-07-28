تطبيق الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة

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نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (800) وتاريخ 06 /01/ 1445هـ بشأن تطبيق مرحلة الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة.