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حال تجاوز الإيرادات السنوية خمسين مليون ريال

تطبيق الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
تطبيق الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة
المواطن - فريق التحرير

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نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (800) وتاريخ 06 /01/ 1445هـ بشأن تطبيق مرحلة الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة.

مرحلة الربط والتكامل

وجاء نص القرار كما يلي:
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-6-20) وتاريخ 4/4/ 1442هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها.
وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15 /10/ 1442هـ، وتعديلاته، القاضي بالموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

لائحة الفوترة الإلكترونية

يقرر ما يلي:
أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م أو لعام 2022م (50٫000٫000) خمسين مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة سابعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2024م، وحتى موعد أقصاه 31 مايو 2024م.
ثانياً: تُخطِر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

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