تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) تطبيق تجزئة الأوراق المالية لمجموعة أنعام الدولية القابضة الناتجة عن تعديل القيمة الاسمية، هذا اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

تجزئة القيمة الاسمية للسهم

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، موافقة الجمعية العامة غير العادية لمجموعة أنعام الدولية القابضة خلال اجتماعها الخميس الماضي، على توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 50 هللة للسهم.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 22.42 نقطة ليقفل عند مستوى 11586.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 474 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والسعودي الألماني الصحية، والفخارية، ومرافق، ونادك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، والمتحدة للتأمين، والمطاحن الأولى، وحلواني إخواني الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.06% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وأمريكانا ، والكيميائية، الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات مرافق، والراجحي، والأهلي، ولوبريف ، وعذيب للاتصالات الأكثر نشاطا في القيمة.