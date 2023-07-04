فيديو دهس أسرة مصرية يثير غضباً واسعاً تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم سعودية جمجوم للأدوية: استقالة عضو مجلس إدارة وتعيين آخر بديلًا له أسلاك تعلن انتهاء فترة اعتراض الدائنين بتخفيض رأس المال استقرار النفط وسط ترقب لتأثير تخفيضات الإنتاج الجديدة بيان مهم من السفارة السعودية في أذربيجان بعد الهزة الأرضية الصين تتهم بريطانيا بإيواء فارين من العدالة رصد القمر العملاق الأول لعام 2023 بسماء طريف حديد وطني يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 هللات خدمة تويت ديك للحسابات الموثقة فقط على تويتر
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” عن تطبيق تجزئة الأسهم الناتجة عن تعديل القيمة الاسمية لأربعة أسهم مدرجة في السوق المالية السعودية ، ابتداءً من جلسة اليوم الثلاثاء.
وأوضحت“إيداع” في بيانين منفصلين على منصة “تداول” أن تجزئة الأسهم ستنطبق على شركة “موبي إندستري” وكذلك شركة “فيش فاش”.
وبينت “إيداع” أنه تم تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لتجزئة القيمة الاسمية لشركة “السيف جاليري” وتنفيذ نفس الإجراء بالنسبة لشركة “بن داود” القابضة.
وأعلنت شركة بن داود القابضة ، الأحد الماضي ، موافقة الجمعية العمومية على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال واحد.
وقال “بن داود” في تصريح لـ “تداول” ، إن عدد الأسهم سيرتفع بعد التجزئة إلى 1.143 مليون سهم بدلاً من 114.3 مليون سهم ، بينما لا يوجد تغيير في رأس المال قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.