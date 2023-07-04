تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم سعودية

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” عن تطبيق تجزئة الأسهم الناتجة عن تعديل القيمة الاسمية لأربعة أسهم مدرجة في السوق المالية السعودية ، ابتداءً من جلسة اليوم الثلاثاء.

4 شركات

وأوضحت“إيداع” في بيانين منفصلين على منصة “تداول” أن تجزئة الأسهم ستنطبق على شركة “موبي إندستري” وكذلك شركة “فيش فاش”.

وبينت “إيداع” أنه تم تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لتجزئة القيمة الاسمية لشركة “السيف جاليري” وتنفيذ نفس الإجراء بالنسبة لشركة “بن داود” القابضة.

10 ريالات للسهم الواحد

وأعلنت شركة بن داود القابضة ، الأحد الماضي ، موافقة الجمعية العمومية على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال واحد.

وقال “بن داود” في تصريح لـ “تداول” ، إن عدد الأسهم سيرتفع بعد التجزئة إلى 1.143 مليون سهم بدلاً من 114.3 مليون سهم ، بينما لا يوجد تغيير في رأس المال قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.