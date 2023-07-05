تطبيق منظومة اللوحات الإرشادية بالمسجد الحرام بـ 4 ألوان

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بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في أعمال تركيب اللوحات الإرشادية على جميع دورات المياه الواقعة بالساحات الغربية والجنوبية بالمسجد الحرام وتوظيفها الأمثل بمباني دورات المياه، كما جرى تعزيز المنظومة الإرشادية داخل المسجد الحرام بتوسعة الملك فهد – رحمه الله – بتوزيع اللوحات الإرشادية بالممرات الرئيسية لحركة الحشود الدالة على صحن المطاف.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية المهندس عبدالعزيز بن سعد الزهراني أن وكالة المشاريع والدراسات الهندسية قامت بتطبيق المنظومة الإرشادية في المسجد الحرام وساحاته، على (4) ألوان رئيسية منبثقة من اللوحات الرئيسية بصحن المطاف, حيث جرى مراعاة تصميم اللوحات ومحتواها بما يتماشى مع المعايير العالمية في تصاميم اللوحات والمحتوى الإرشادي.