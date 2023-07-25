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أصر على الانتقال إلى درجة رجال الأعمال بشكل اعتباطي

تطفل راكب يربك طائرة أمريكية ويجبرها على العودة

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
تطفل راكب يربك طائرة أمريكية ويجبرها على العودة
المواطن - فريق التحرير

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قالت تقارير إعلامية أن راكبًا على رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية أحدث اضطراباً على الطائرة التي اضطر طاقمها إلى العودة لمطار سان فرانسيسكو الدولي، قاطعة رحلتها التي كانت متجهة إلى العاصمة التايوانية تايبيه.

تطفل راكب

وفي التفاصيل، أصر الراكب في مقاعد الدرجة الاقتصادية على الانتقال إلى درجة رجال الأعمال بشكل اعتباطي، وعناد كبير.

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ووفقًا لشهود، فقد استمر الراكب في القدوم إلى درجة رجال الأعمال أثناء تقديم الطعام. وفشل طاقم الطيران في إقناعه بالعودة إلى مقعده في الدرجة الاقتصادية.

واضطر الطاقم بمساعدة الركاب إلى ربط يديه وقدميه في النهاية وحمله إلى المقاعد الخلفية.

 

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