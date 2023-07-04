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استخدام أكثر من 126 ألف لتر معقمات

تطهير المسجد النبوي بأكثر من 600 معدة يوميًّا

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
تطهير المسجد النبوي بأكثر من 600 معدة يوميًّا
المواطن - فريق التحرير

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كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية، من خلال إدارة التطهير من جهودها، وذلك تزامنًا مع وصول الحجاج والزائرين للمسجد النبوي وتجهيزه لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.

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كوادر مدربة

وتعمل الإدارة على تعقيم وتعطير المسجد النبوي وسطحه وساحاته من خلال البرامج اليومية على مدار الساعة وبأفضل الأجهزة والكوادر البشرية حيث تتم الأعمال من خلال 600 معدة غسيل، ويشغلها كوادر مدربة عليها، وتبلغ كمية المطهرات أكثر من 109 آلاف لتر يوميًّا، كما تبلغ كمية المعقمات أكثر من 126 ألف لتر، بالإضافة إلى 30 ألف لتر من المعطرات يوميًّا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لخدمة المسجد النبوي وخدمة زائريه.

خدمات التنقل

على صعيد آخر، بذل 60 كادرًا من منسوبي إدارة خدمات التنقّل بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدمات إنسانية لرعاية كبار السن من الحجاج والأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل وصولهم خلال أوقات الصلوات، وأثناء زيارتهم للمسجد النبوي.

ويقوم الأفراد المكلفون بالخدمة بنقل المستفيدين من الحجاج بواسطة عربات كهربائية تتسع لبضعة أشخاص، في الساحات على مدار الـ 24 ساعة، وإيصالهم إلى أبواب المسجد النبوي، ضمن الجهود الإنسانية الميدانية التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية الصحية والأمنية والتطوعية لخدمة وراحة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي خلال موسم الحج، وعلى مدار الـ 24 ساعة.

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