تطهير المسجد النبوي بأكثر من 600 معدة يوميًّا

مغادرة 1780 حاجًّا من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج إلى أوطانهم اتصال مجهول يعيد شابًّا تائهًا لعائلته بعد 8 سنوات في أمريكا تطهير المسجد النبوي بأكثر من 600 معدة يوميًّا لقطات مروعة لطقس مميت وعاصفة رملية تجتاح الصين سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي الفريق اليحيى يقف على إنهاء إجراءات الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر من الضعف مستخدمون يلجؤون لبدائل تويتر بعد التحديث الجديد قصة أنس التركي من فقد حواسه إلى مبرمج سبب غريب لغلاء أسعار تذاكر الطيران
كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية، من خلال إدارة التطهير من جهودها، وذلك تزامنًا مع وصول الحجاج والزائرين للمسجد النبوي وتجهيزه لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.
وتعمل الإدارة على تعقيم وتعطير المسجد النبوي وسطحه وساحاته من خلال البرامج اليومية على مدار الساعة وبأفضل الأجهزة والكوادر البشرية حيث تتم الأعمال من خلال 600 معدة غسيل، ويشغلها كوادر مدربة عليها، وتبلغ كمية المطهرات أكثر من 109 آلاف لتر يوميًّا، كما تبلغ كمية المعقمات أكثر من 126 ألف لتر، بالإضافة إلى 30 ألف لتر من المعطرات يوميًّا.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لخدمة المسجد النبوي وخدمة زائريه.
على صعيد آخر، بذل 60 كادرًا من منسوبي إدارة خدمات التنقّل بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدمات إنسانية لرعاية كبار السن من الحجاج والأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل وصولهم خلال أوقات الصلوات، وأثناء زيارتهم للمسجد النبوي.
ويقوم الأفراد المكلفون بالخدمة بنقل المستفيدين من الحجاج بواسطة عربات كهربائية تتسع لبضعة أشخاص، في الساحات على مدار الـ 24 ساعة، وإيصالهم إلى أبواب المسجد النبوي، ضمن الجهود الإنسانية الميدانية التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية الصحية والأمنية والتطوعية لخدمة وراحة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي خلال موسم الحج، وعلى مدار الـ 24 ساعة.