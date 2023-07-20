تطور جديد بشأن تعاقد Real madrid مع مبابي

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تُسيطر حالة من الغموض بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ويرتبط اسمه بالانتقال إلى Real madrid خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2024، وأبلغ الإدارة بأنه لن يفعل بند التمديد حتى عام 2025، ليعيش حالة من التوتر مع المسؤولين، حيث يرغبون في تجديد عقده أو بيعه هذا الصيف.
وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، اليوم الخميس: “موظفي Real madrid يعتقدون أن كيليان مبابي سيُقدم كلاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بين الأول والثالث من أغسطس المقبل”.
على الجانب الآخر، غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي Real madrid، العاصمة الإسبانية متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لبدء الجولة التحضيرية؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.
ووصل الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بعد رحلة سفر طويلة استغرقت 12 ساعة، وتضم القائمة 25 لاعبًا، على أن يبدأ المرينغي بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم التدريبات الجماعية.