تطور جديد يعرقل انضمام نجم بورتو إلى النصر

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كشفت تقارير إعلامية أن مفاوضات نادي النصر مع، نظيره بورتو البرتغالي من أجل ضم اللاعب البرتغالي أوتافيو إدميلسون تعثرت حاليًا.
وتشير التقارير إلى أن نادي بورتو طلب من أصفر الرياض رفع قيمة العرض من 40 إلى 60 مليون يورو وهو ما قد يرفضه النصر.
وكان أوتافيو صاحب الـ 28 عامًا وُلد في البرازيل لكنه تخلى عن الجنسية البرازيلية وفضّل تمثيل البرتغال حيث لعب مع منتخب البرتغال الأول منذ عام 2021 وشارك في مونديال قطر الأخير.
ويستطيع أوتافيو اللعب كجناح وكخط وسط مهاجم، كما يلعب مع فريق بورتو منذ عام 2014.
يذكر أن بداية أوتافيو كانت مع فريق إنتر ناسيونال البرازيلي في عام 2012 حيث مكث معه لمدة سنتين حتى عام 2014.
ويرغب أصفر الرياض في تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات بعد التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي.