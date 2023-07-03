تطور جديد يمنع رحيل طارق حامد عن الاتحاد

كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب المصري طارق حامد لاعب نادي الاتحاد تم تأجيل فكرة رحيله عن النادي، وذلك على الرغم من طلب المدرب البرتغالي نونو سانتو رحيله.

وقال الحساب الرسمي لـ قناة “الكأس” القطرية عبر “تويتر”: “إدارة نادي الاتحاد أجلت فكرة رحيل المحترف المصري طارق حامد لحين تجربة مشاركته بجوار الفرنسي نغولو كانتي في مباريات البطولة العربية، رغم طلب المدرب البرتغالي نونو سانتو رحيله”.

تعليق ميدو حول إمكانية رحيل طارق حامد

وفي منتصف يونيو الماضي، أثار الإعلامي الرياضي المصري أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الجدل وذلك بعد حديثه عن احتمالية رحيل مواطنه حامد.

وعلق ميدو قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “طارق أفضل من كانتي، رحيل طارق عن الاتحاد سيدفع ثمنه الفريق في الموسم المقبل، تذكروا كلامي جيدًا مثلما قلت لكم الموسم الماضي بأنه رغم الانتقادات التي وُجهت لصفقة انضمام طارق، لكنه كان أهم لاعب في الفريق”.