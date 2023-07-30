تطوع رئيس تشاد للقاء قادة الانقلاب بالنيجر

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كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي تطوع للتحدث إلى القادة العسكريين في النيجر، وتقديم تقرير إلى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس.
وذكر مصدر رئاسي نيجيري، اليوم الأحد، أن رئيس تشاد تطوع في الاجتماع الثنائي مع تينوبو على هامش قمة طارئة للإيكواس، بالذهاب والتحدث مع المجلس العسكري في النيجر وتقديم تقرير، وفقًا لرويترز.
وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” في الغرب، في وقت سابق اليوم، تعليق كافة الأنشطة التجارية والمساعدات المقدمة إلى النيجر.