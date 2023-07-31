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مزودة بشبكة عصبية

تطوير روبوتات فائقة الذكاء تعمل تحت الماء

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
تطوير روبوتات فائقة الذكاء تعمل تحت الماء
المواطن - فريق التحرير

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طور فريق دولي روبوتات تعمل تحت الماء، مزودة بشبكة عصبية لديها القدرة على اتخاذ أفضل إجراء في كل لحظة، وهي المرة الأولى التي تزود فيها روبوتات تحت الماء بمثل هذه التقنية.

روبوتات فائقة الذكاء

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ويقول الباحثون: إن هذا الابتكار سيسمح بتعميق دراسة الظواهر البيئية مثل الهجرة، أو الحركة على نطاقات صغيرة وكبيرة، للعديد من الأنواع البحرية باستخدام الروبوتات المستقلة.

وستتيح هذه التطورات إمكانية مراقبة المحيطات الأخرى في الوقت الفعلي من خلال شبكة من الروبوتات، بعضها على السطح يراقب ويرسل عبر الأقمار الاصطناعية الإجراءات التي تقوم بها المنصات الروبوتية الأخرى في قاع البحر.

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