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بالمباراة المؤجلة من الجولة الـ30

تعادل الأهلي ضد المصري في ختام الدوري

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ مساءً
تعادل الأهلي ضد المصري في ختام الدوري
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد المصري المؤجلة من الجولة الـ30 والأخيرة في مشوار الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، بالتعادل بدون أهداف.

الأهلي ضد المصري

وبدأت مباراة الأهلي ضد المصري التي أُقيمت على ملعب “برج العرب” في الإسكندرية بشكل سريع، حيث سيطر المارد الأحمر، وأطلق محمد فخري تسديدة قوية؛ أبعدها الدفاع، ورد جريندو بتسديدة مرت بجوار القائم.

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وكاد أن يسجل مروان حمدي الهدف الأول من رأسية، إلا أن محمد فخري أنقذها، وأطلق محمد الضاوي كريستو تسديدة صاروخية مرت بجوار القائم، قبل أن يسدد كرة أخرى فوق العارضة.

وأهدر مروان حمدي كرة أخرى من رأسية، واستمرت المحاولات دون خطورة حقيقة على المرميين، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي بالتعادل السلبي.

الأهلي ضد المصري
جانب من المباراة – المصدر @AlAhly

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استحواذه على اللعب، وأهدر رأفت خليل انفرادًا بالمرمى، واصطدمت رأسية خطيرة من معتز محمد بالقائم، ليتابعها كوكا، ولكنها خرجت بعيدًا.

الأهلي ضد المصري
جانب من المباراة – المصدر @AlAhly

واستمرت المحاولات من الفريقين، وتعرض رامي ربيعة لإصابة دموية قبل نهاية اللقب، قبل أن ينقذ حارس المرمى علي لطفي فرصة محققة من مروان حمدي، لتنتهي المباراة بتعادل الأهلي ضد المصري.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 83 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وتوج باللقب رسميًّا قبل 5 جولات على نهاية المسابقة، فيما وصل رصيد المصري لـ47 نقطة في المركز الخامس.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

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