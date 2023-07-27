تعادل السد والوداد في افتتاح كأس الملك سلمان للأندية

انتهت، منذ قليل، مباراة السد والوداد المغربي في افتتاح منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

طرد يحيى جبران

وبدأت مباراة السد والوداد المغربي التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين، لهز الشباك مبكرًا، ولكن دون جدوى.

وكانت اللقطة الأبرز؛ هي تدخل يحيى جبران بشكل عنيف على لاعب السد القطري، ليمنح الحكم البطاقة الحمراء لقائد الوداد المغربي عند الدقيقة 36، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

السد والوداد يتعادلان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري بشكل أفضل، وضغط بقوة، أملًا في استغلال النقص العددي، وتسجيل هدف يُسهل مهمته في تحقيق الثلاث نقاط.

وكاد الفريق القطري أن يهز الشباك عند الدقيقة 56، إلا أن القائم الأيمن أنقذ مرمى الفريق المغربي، لتستمر المحاولات ويهدر اللاعبون العديد من الفرص وسط تألق دفاعي، لتنتهي المباراة الافتتاحية بتعادل السد والوداد.

ويتواجد السد والوداد المغربي في المجموعة الثانية ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وأهلي طرابلس الليبي، وستُقام مباراتهما في وقت لاحق اليوم.