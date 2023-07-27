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ضمن منافسات مرحلة المجموعات

تعادل السد والوداد في افتتاح كأس الملك سلمان للأندية

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
تعادل السد والوداد في افتتاح كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة السد والوداد المغربي في افتتاح منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

طرد يحيى جبران

وبدأت مباراة السد والوداد المغربي التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين، لهز الشباك مبكرًا، ولكن دون جدوى.

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وكانت اللقطة الأبرز؛ هي تدخل يحيى جبران بشكل عنيف على لاعب السد القطري، ليمنح الحكم البطاقة الحمراء لقائد الوداد المغربي عند الدقيقة 36، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

السد والوداد في كأس الملك سلمان للأندية العربية
لحظة طرد جبران – المصدر @aawsat_spt

السد والوداد يتعادلان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري بشكل أفضل، وضغط بقوة، أملًا في استغلال النقص العددي، وتسجيل هدف يُسهل مهمته في تحقيق الثلاث نقاط.

السد والوداد
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

وكاد الفريق القطري أن يهز الشباك عند الدقيقة 56، إلا أن القائم الأيمن أنقذ مرمى الفريق المغربي، لتستمر المحاولات ويهدر اللاعبون العديد من الفرص وسط تألق دفاعي، لتنتهي المباراة الافتتاحية بتعادل السد والوداد.

ويتواجد السد والوداد المغربي في المجموعة الثانية ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وأهلي طرابلس الليبي، وستُقام مباراتهما في وقت لاحق اليوم.

السد القطري ضد الوداد المغربي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

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