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في افتتاح منافسات الجولة الثانية

تعادل الوداد وأهلي طرابلس بكأس الملك سلمان للأندية

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٠ مساءً
تعادل الوداد وأهلي طرابلس بكأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الوداد وأهلي طرابلس الليبي في افتتاح منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم الوداد المغربي

وبدأت مباراة الوداد وأهلي طرابلس التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها بشكل سريع، وسط محاولات من الطرفين، إلا أن الفريق المغربي ظهر بشكل أفضل نسبيًا، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة.

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ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد في هز الشباك برأسية من أيوب العملود في الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق المغربي ضد أهلي طرابلس الليبي بهدف دون رد.

الوداد ضد أهلي طرابلس
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

تعادل الوداد وأهلي طرابلس

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن أحمد كرواع في تسجيل التعادل من رأسية عند الدقيقة 48، وطالب اللاعبون بعدم احتسابه، قبل أن يلجأ الحكم إلى تقنية الـVAR؛ ويتأكد من صحته.

الوداد ضد أهلي طرابلس
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف، ولكن دون جدوى، حيث أهدر اللاعبون العديد من الفرص، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق المغربي هشام بوسفيان عند الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بتعادل الوداد وأهلي طرابلس.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي رصيده إلى نقطتين ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بالتساوي مع أهلي طرابلس الليبي.

الوداد وأهلي طرابلس الليبي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

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