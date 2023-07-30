تعادل الوداد وأهلي طرابلس بكأس الملك سلمان للأندية المدرب علي العبيد يروي تفاصيل مأساة وفاة 4 من أطفاله اختناقًا جراء حريق سجين بسبب المخدرات: وش سويت بنفسي وليه ظلمتها ؟ تفاصيل مأساوية.. وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة أثناء نومهم جراء حريق بالأحساء فيرمين لوبيز عن التألق بالكلاسيكو: أعيش حلمًا جامعة الملك فيصل تعلن نتائج الدفعة الأولى للمقبولين لعام 1445 فوز أتلتيكو مدريد ضد مان سيتي وديًا السعودية أخذت على عاتقها مكافحة جريمة الاتجار بالبشر فوز ليفربول ضد ليستر سيتي برباعية الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد السد
انتهت، منذ قليل، مباراة الوداد وأهلي طرابلس الليبي في افتتاح منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وبدأت مباراة الوداد وأهلي طرابلس التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها بشكل سريع، وسط محاولات من الطرفين، إلا أن الفريق المغربي ظهر بشكل أفضل نسبيًا، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد في هز الشباك برأسية من أيوب العملود في الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق المغربي ضد أهلي طرابلس الليبي بهدف دون رد.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن أحمد كرواع في تسجيل التعادل من رأسية عند الدقيقة 48، وطالب اللاعبون بعدم احتسابه، قبل أن يلجأ الحكم إلى تقنية الـVAR؛ ويتأكد من صحته.
واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف، ولكن دون جدوى، حيث أهدر اللاعبون العديد من الفرص، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق المغربي هشام بوسفيان عند الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بتعادل الوداد وأهلي طرابلس.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي رصيده إلى نقطتين ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بالتساوي مع أهلي طرابلس الليبي.