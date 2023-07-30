تعادل بين الهلال والسد في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من مباراة الهلال والسد القطري بنتيجة هدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وسجل البرازيلي ميشايل، الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي روبن نيفيز.

ونجح بعدها الجزائري بغداد بونجاح في تسجيل هدف التعادل لفريق السد في الدقيقة الـ 40 من ضربة رأسية.