تعادل بين الهلال والسد في الشوط الأول

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حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من مباراة الهلال والسد القطري بنتيجة هدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
السد يعادل النتيجة عن طريق بغداد بونجاح⚽️#الهلال_السد_القطري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/R7A4M23a17
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023
وسجل البرازيلي ميشايل، الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي روبن نيفيز.
ونجح بعدها الجزائري بغداد بونجاح في تسجيل هدف التعادل لفريق السد في الدقيقة الـ 40 من ضربة رأسية.
هدف هلالي أول عن طريق ميشاييل⚽️
نيفيز🅰️#الهلال_السد_القطري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/uXB8CKbFbe
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023