تعادل سلبي بين الاتحاد والصفاقسي في الشوط الأول

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شهد الشوط الأول من مباراة الاتحاد والصفاقسي التونسي، التعادل السلبي بين الفريقين.
وكان الشوط الأول أداءً هادئًا بين الفريقين حيث لم تُخلق فرص خطيرة للتسجيل.
وشهد الشوط الأول إصابة اللاعب المصري طارق حامد حيث تم استبداله وحل بدلًا منه اللاعب سلطان الفرحان.