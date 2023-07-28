تعادل سلبي بين النصر والشباب في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول بين فريقي النصر والشباب، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ولم يُظهر الفريقان أي خطورة، حتى انتهت أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشكيل النصر والشباب

وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: “نواف العقيدي، نواف بوشل، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، جيسلان كونان، علي الحسن، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، عبدالعزيز العليوة، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح آدم”.

أما تشكيل نادي الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، فواز الصقور، إياجو سانتوس، حسان تمبكتي، حسين الصبياني، رياض شراحيلي، ماجد كنبة، إيفر بانيجا، عبدالله الجوعي، هتان باهبري، أحمد عبده”.

ويتواجد الشباب والنصر في المجموعة الثالثة في البطولة العربية مع ناديي الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.