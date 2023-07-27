تعادل سلبي بين الهلال وأهلي طرابلس في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال وأهلي طرابلس الليبي بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الهلال وأهلي طرابلس

وظهر أزرق الرياض على فترات عبر هجمات البرازيلي ميشايل محاولًا إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، كذلك ظهرت خطورة فريق أهلي طرابلس على فترات لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ناصر الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجويري، أندري كاريلو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، عبدالله الحمدان”.

وكانت مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية انطلقت اليوم بتعادل سلبي بين السد القطري والوداد الرياضي المغربي، وفاز الشرطة العراقي على الصفاقسي الرياضي التونسي، وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين الترجي الرياضي التونسي واتحاد جدة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.