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مباراة ودية مقامة في البرتغال

تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة النصر ضد سيلتا فيغو الإسباني الودية والمقامة حاليًّا في البرتغال، وذلك في إطار استعدادات النصر لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

النصر ضد سيلتا فيغو

وكان المدرب البرتغالي لويس كاسترو كشف عن تشكيل العالمي لمواجهة الفريق الإسباني، حيث جاء التشكيل مكونًا من: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

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الخيبري - النصر وسيلتا فيغو

وتعد مواجهة الفريق الإسباني، هي المباراة الثالثة الودية للعالمي في معسكره الإعدادي المقام بالبرتغال، حيث بدأ ودياته بالفوز على ألفيركا بهدفين دون رد، قبل أن يتجاوز فارينس بنتيجة 5/ 1، وشهدت المواجهتان حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

رونالدو - النصر وسيلتا فيغو

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