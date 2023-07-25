تعديل إشارة المرور بسبب سمنة البريطانيين

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن إشارة الرجل الأخضر الخاصة بالمشاة على إشارات المرور في بريطانيا تبقى مضاءة لثانية إضافية على الأقل، لأن البريطانيين أصبحوا غير قادرين على عبور الطريق بسرعة نتيجة الوزن الثقيل لأجسامهم.

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وأعلنت إرشادات جديدة لإدارة النقل البريطانية أن المشاة الذين يعانون من السمنة المفرطة وزيادة الوزن سيحصلون على 20 في المائة من الوقت الإضافي للمشي عبر الطرق بكل أريحية.

ويمتلك المشاة حاليًّا 6.1 ثوانٍ لعبور كلا المسارين في الطريق، بمتوسط سرعة 1.2 متر في الثانية، لكن وجود عدد متزايد من البريطانيين الذين يعانون من زيادة الوزن تعني أن المزيد من الناس غير مؤهلين لعبور الطريق قبل أن يتلاشى الرجل الأخضر، مما يعرضهم لوقوع حوادث خطيرة عند التقاطعات في جميع أنحاء البلاد.

وستعمل المقاييس الجديدة على زيادة مدة بقاء الضوء الأخضر المخصص للمشاة إلى 7.3 ثوانٍ- بمتوسط سرعة متر واحد في الثانية.