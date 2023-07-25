تعديل الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات يعزز إجراءات العمل الوثائقي

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رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لصدور قرار مجلس الوزراء بتعديل البند (أولًا) من الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 2 / 1 / 1438هـ، ليكون بالنص الآتي: “يكون في المقر الرئيسي لكل جهاز حكومي مركز للوثائق والمحفوظات يسمى (مركز الوثائق والمحفوظات)، يُحدد ارتباطه إداريًا بقرار من رئيس الجهاز، ويجوز إنشاء مراكز وثائق ومحفوظات فرعية في قطاعات وفروع الأجهزة الحكومية بحسب الحاجة”.
وأوضح السماري أن هذا التعديل سيساهم في تعزيز إجراءات العمل الوثائقي في مراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية وتمكينها من تأدية مهامها وواجباتها بالشكل المطلوب.
كما أشاد بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة الذي يتلقاه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات والذي انعكس ايجابًا على مراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية.