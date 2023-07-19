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وفقًا لقرارات اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية

تعديل وتغيير بعض الأسماء الجغرافية في السعودية

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ مساءً
تعديل وتغيير بعض الأسماء الجغرافية في السعودية
المواطن - واس

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عقدت اللجنة الوطنية ‎للأسماء الجغرافية الاجتماع السادس برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المهندس محمد بن يحيى آل صايل, وبحضور ممثلي الجهات الحكومية الـ 21 أعضاء اللجنة وذلك في مقر الهيئة.

تعديل وتغيير الأسماء

وناقشت اللجنة تقرير مشاركتها في الدورة الثالثة 2023 لمجموعة فريق خبراء الأسماء الجغرافية بالأمم المتحدة (UNGEN)، إضافة إلى إصدار عدة قرارات تخصّ تعديلاً أو تغييراً لبعض أسماء الأماكن الجغرافية في المملكة العربية السعودية.

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اللجنة الوطنية

يذكر أن اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تأسست في المملكة، ومقرها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية التي تتولى مهام الإشراف عليها بحكم الاختصاص وبموجب تنظيمها لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية.

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