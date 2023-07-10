تعذيب أطفال بطريقة وحشيّة في حضانة بلبنان سكني: الاتفاق مع العديد من الممولين لإتاحة عدة خيارات بايدن يلتقي تشارلز وسوناك وسط خلافات بشأن القنابل العنقودية نيمار يرفض الهلال وبرشلونة ويحسم مصيره مع باريس سان جيرمان طريقة التأكد من حالة الدفعة في حساب المواطن ارتفاع درجات الحرارة في 7 دول عربية خلال أيام باريس سان جيرمان يحدد بديل كيليان مبابي المرور يتفاعل مع شكاوى من إبل سائبة على طريق الحناكية – المهد سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة مستقرة صفقة جديدة تقترب من الاتحاد
انتشر فيديو مروع على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعنيف الأطفال في إحدى الحضانات بمنطقة الفنار وبطريقة وحشيّة.
وأكدت السلطات اللبنانية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الحضانة.
وطالبت الجهات المعنيّة والوزاريّة بإغلاق الحضانة بالشمع الأحمر، ومحاسبة المديرة والمربيّة على هذا التجاوز المُعيب واللإنسانيّ، على أن تُتّخذ إجراءات أخرى بحقّهما قد تصل إلى التوقف عن العمل بشكل كامل ودفع عطل وضرر لأهالي الأطفال، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وتمهلّ لحين انتهاء التحقيق، وخلال اليومين المقبلين سيصدر القرار الرسمي بما تقدّم، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.
فيديو مروع في #لبنان .. تعنيف أطفال في #حضانة بمنطقة #الفنار#الحدث pic.twitter.com/iWiAqs9Slh
— ا لـحـدث (@AlHadath) July 10, 2023