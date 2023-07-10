تعذيب أطفال بطريقة وحشيّة في حضانة بلبنان

انتشر فيديو مروع على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعنيف الأطفال في إحدى الحضانات بمنطقة الفنار وبطريقة وحشيّة.

تفاصيل التعذيب

وأكدت السلطات اللبنانية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الحضانة.

وطالبت الجهات المعنيّة والوزاريّة بإغلاق الحضانة بالشمع الأحمر، ومحاسبة المديرة والمربيّة على هذا التجاوز المُعيب واللإنسانيّ، على أن تُتّخذ إجراءات أخرى بحقّهما قد تصل إلى التوقف عن العمل بشكل كامل ودفع عطل وضرر لأهالي الأطفال، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وتمهلّ لحين انتهاء التحقيق، وخلال اليومين المقبلين سيصدر القرار الرسمي بما تقدّم، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.