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اعتقل مسلحون أحد سائقيها وهددوا حياته قبل الإفراج عنه

تعرض فريق أطباء بلا حدود للاعتداء والسرقة بالسودان

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
تعرض فريق أطباء بلا حدود للاعتداء والسرقة بالسودان
المواطن - فريق التحرير

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أكدت منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية، اليوم الجمعة، تعرض فريقها في الخرطوم لاعتداء عنيف، وسرقة إحدى عرباته من قبل مسلحين.

أطباء بلا حدود

وقالت المنظمة على منصة تويتر إن فريقا تابعًا لها مكونًا من 18 شخصًا في السودان تعرض الخميس لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من المسلحين الذين قاموا بضربهم وجلدهم.

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وأردفت المنظمة، اعتقلوا أحد سائقينا وهددوا حياته قبل الإفراج عنه، كما سرقوا إحدى سياراتنا، موضحة أن الحادث وقع لدى نقل الفريق إمدادات طبية من مستودعات المنظمة إلى المستشفى التركي.

الحرب في السودان

وبحسب بيان المنظمة، تم اعتراض الفريق، على بعد 700 متر من المستشفى، وهو أحد مستشفيين عاملين فقط في جنوب الخرطوم بدعم من المنظمة غير الحكومية.

وحذرت أطباء بلا حدود من أنه نتيجة هذا الاعتداء، قد لا يستمر تواجدنا في المستشفى التركي.

تجدد الاشتباكات في السودان بعد انتهاء الهدنة

وجرت الواقعة، فيما تتواصل المعارك التي دخلت شهرها الرابع في مناطق مختلفة أبرزها العاصمة وإقليم دارفور غرب البلاد بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو.

الجيش السوداني قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة

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