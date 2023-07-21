جماهير النصر تنتقد رحيل ألفارو جونزاليس منبر جديد بالحرم المكي بتصميم الرواق السعودي شرطان لموافقة الأهلي المصري على رحيل محمد الشناوي لـ النصر تعرض فريق أطباء بلا حدود للاعتداء والسرقة بالسودان إضراب مئات الطيارين الإسرائيليين عن العمل بداية من غدٍ 15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية إنتر ميامي يجمع خوردي آلبا بصديقيه السابقين في برشلونة حصيلة قتلى الفيضانات والسيول تتخطى الـ 100 بباكستان إحباط تهريب 225 كيلو من القات بالدائر الأهلي يودع عمر السومة
أكدت منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية، اليوم الجمعة، تعرض فريقها في الخرطوم لاعتداء عنيف، وسرقة إحدى عرباته من قبل مسلحين.
وقالت المنظمة على منصة تويتر إن فريقا تابعًا لها مكونًا من 18 شخصًا في السودان تعرض الخميس لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من المسلحين الذين قاموا بضربهم وجلدهم.
وأردفت المنظمة، اعتقلوا أحد سائقينا وهددوا حياته قبل الإفراج عنه، كما سرقوا إحدى سياراتنا، موضحة أن الحادث وقع لدى نقل الفريق إمدادات طبية من مستودعات المنظمة إلى المستشفى التركي.
وبحسب بيان المنظمة، تم اعتراض الفريق، على بعد 700 متر من المستشفى، وهو أحد مستشفيين عاملين فقط في جنوب الخرطوم بدعم من المنظمة غير الحكومية.
وحذرت أطباء بلا حدود من أنه نتيجة هذا الاعتداء، قد لا يستمر تواجدنا في المستشفى التركي.
وجرت الواقعة، فيما تتواصل المعارك التي دخلت شهرها الرابع في مناطق مختلفة أبرزها العاصمة وإقليم دارفور غرب البلاد بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو.