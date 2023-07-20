تعطيل الدوام في المحافظات العراقية بسبب ارتفاع الحرارة

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كشفت وسائل إعلام عراقية أن محافظة الديوانية أصدرت، الأربعاء، قرارًا بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وفي بيان لها؛ قالت المحافظة: “نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، محافظ الديوانية المهندس ميثم عبدالإله الشهد يعلن تعطيل الدوام الرسمي الخميس 20/ 7/ 2023 في دوائر المحافظة باستثناء المؤسسات الصحية والخدمية”.
وكانت محافظات كربلاء والبصرة وذي قار كانت قد أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي الخميس.