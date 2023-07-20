تعطيل الدوام في المحافظات العراقية بسبب ارتفاع الحرارة

كشفت وسائل إعلام عراقية أن محافظة الديوانية أصدرت، الأربعاء، قرارًا بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تعطيل الدوام

وفي بيان لها؛ قالت المحافظة: “نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، محافظ الديوانية المهندس ميثم عبدالإله الشهد يعلن تعطيل الدوام الرسمي الخميس 20/ 7/ 2023 في دوائر المحافظة باستثناء المؤسسات الصحية والخدمية”.

وكانت محافظات كربلاء والبصرة وذي قار كانت قد أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي الخميس.