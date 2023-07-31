تعليقات عيسى الحربين تثير حفيظة جماهير الزمالك

انتقدت جماهير نادي الزمالك المصري، تعليقات المعلق عيسى الحربين الذي علق على مجريات مباراة الشباب والزمالك التي أُقيمت عصر اليوم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

ماذا قال عيسى الحربين؟

وكان عيسى الحربين أشاد بكثرة الفرص الهجومية لنادي الشباب خلال المباراة، رغم أن المباراة في شوطها الأول والثاني كانت وسطًا بين الفريقين ولم يكن هناك أفضلية لفريق على حساب الآخر حسب رأي جماهير الزمالك، لكنهم انتقدوا إصرار المعلق على منحه الأفضلية لنادي الشباب في المباراة، رغم أن الليث لم تسنح له إلا فرصة واحدة سجل منها هدفًا وكانت ركلة جزاء سجلها الأرجنتيني إيفر بانيجا في الشوط الأول.

يذكر أن لاعبي فريقي الشباب والزمالك كانوا قد دخلوا في مشادة بينهم خلال الدقيقة الـ 30 من عمر الشوط الأول في مباراة الفريقين.

وقام بعض من لاعبي الزمالك بدفع حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب، مما تسبب في قدوم لاعبي الفريقين حتى حدثت المشادة وتدخل حكم المباراة ومساعدوه لتهدئة الأوضاع.

ملخص المباراة

وكان الشوط الأول من مباراة الشباب والزمالك انتهى بتقدم الليث على الزمالك بهدف دون رد سجله اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 44.

وفي الشوط الثاني، ورغم محاولات الزمالك لكن الليث ظل محافظًا على تفوقه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة مؤقتًا في انتظار نتيجة مباراة النصر والاتحاد المنستيري التونسي اليوم، أما الزمالك فتجمد رصيده عند 3 نقاط في وصافة المجموعة الثالثة.

وحقق الشباب ولأول مرة الفوز على الزمالك في أول لقاء رسمي يجمع بينهما، بينما تلقى الزمالك ثاني خسارة له من الأندية السعودية، بعدما خسر في المرة الأولى أمام نادي الهلال.