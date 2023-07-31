تعليق الرئاسة الأوكرانية بشأن محادثات جدة بعد تقرير وول ستريت جورنال

أعلن مسؤولون أوكرانيون، الأحد، أن السعودية ستستضيف قمة سلام بخصوص أوكرانيا في أوائل أغسطس المقبل، بهدف إيجاد طريقة لبدء مفاوضات بشأن الحرب الروسية على كييف.

السعودية الأكثر تأثيرًا بالعالم

وقال مسؤول أوكراني لوكالة “أسوشيتد برس” إن القمة ستعقد في مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، وأضاف المسؤول أن روسيا لم تتم دعوتها حتى الآن لحضور القمة، وجاء التعليق من المسؤول الأوكراني بعد تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بشأن استضافة السعودية محادثات سلام بشأن الحرب الروسية الأوكرانية على أراضيها.

من جهته، أكد رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك، أن المحادثات ستُعقد في المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكد ما نشرته “وول ستريت جورنال” بشأن استضافة السعودية للمحادثات؛ كونها تعد الأكثر تأثيرًا سياسيًّا واقتصاديًّا في العالم اليوم.

صيغة السلام الأوكرانية

وقال يرماك في بيان: “تحتوي صيغة السلام الأوكرانية على 10 نقاط أساسية، لن يضمن تنفيذها السلام لأوكرانيا فحسب، بل سيخلق أيضًا آليات لمواجهة النزاعات المستقبلية في العالم”. وأضاف: “نحن على قناعة تامة بأن خطة السلام الأوكرانية يجب أن تؤخذ كأساس؛ لأن الحرب تدور على أرضنا”.

وكشفت أوكرانيا صيغة السلام المكونة من 10 نقاط، والتي تشمل استعادة وحدة أراضي أوكرانيا بالكامل، وانسحاب القوات الروسية، والإفراج عن جميع السجناء، ومحاكمة المسؤولين عن العدوان وضمانات أمنية لأوكرانيا. كما تم طرح خطط سلام أخرى في خضم الحرب.

أهم المشاركين في مفاوضات جدة

وأوضح المسؤول الأوكراني، رفض كشف اسمه لوكالة أسوشييتد برس، أن المشاركين في القمة سيشملون أوكرانيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا وعدة دول أخرى. وقال المسؤول: إنه من المتوقع أيضًا أن يحضر مسؤول رفيع المستوى من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الحدث المهم.

وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في تقريرها السبت، أن المملكة العربية السعودية الأكثر تأثيرًا سياسيًّا واقتصاديًّا في العالم اليوم، لذلك ستستضيف محادثات تتعلق بأوكرانيا تشارك فيها كييف ودول غربية ودول نامية رئيسية من بينها الهند والبرازيل، في أوائل أغسطس المقبل.

موعد انطلاق اجتماعات جدة

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن دبلوماسيين مشاركين في المناقشات، أن الاجتماع المقرر في مدينة جدة السعودية يومي 5 و6 أغسطس، سيضم مسؤولين كبارًا من حوالي 30 دولة.

دور السعودية والصين في المفاوضات

تهدف حكومة المملكة العربية السعودية إلى لعب دور أكبر في الدبلوماسية بشأن أوكرانيا وإقناع الصين بالمشاركة في المحادثات. حيث تحافظ المملكة العربية السعودية والصين على علاقات وثيقة، وقد ساعدت الصين في إبرام اتفاق بين بين المملكة العربية السعودية وإيران في السابق.

وبشكل عام، تسعى محادثات السلام في جدة إلى حشد الدعم الدولي لمطالب السلام الأوكرانية وتمهيد الطريق لمفاوضات مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا.

دور ولي العهد

وسلطت الصحافة الأوكرانية الضوء على جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي لعب دورًا مهمًّا في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى، بالإضافة إلى عرض الوساطة من أجل مفاوضات السلام.

وقال زيلينسكي في القمة العربية التي استضافتها السعودية في 19 مايو/ أيار الماضي: “آمل أن يكون معظمنا هنا من أجل السلام والعدالة”.