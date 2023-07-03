تعليق تداول سهم “التموين” تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري

أعلنت تداول السعودية تعليق تداول سهم شركة الخطوط السعودية للتموين في السوق ابتداءً من اليوم وذلك لجلسة تداول واحدة.

الإعلان عن حدث جوهري

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول، أن ذلك يأتي، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم الثلاثاء 04/ 07/ 2023.

مؤشر سوق الأسهم

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأحد باللون الأخضر مرتفعًا 34 نقطة عند 11493 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم بنسبة 0.3% بمكاسب بلغت 34.93 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,493.91 نقطة.