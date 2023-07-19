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نتشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء بشأنه

تعليق من الجيش الأمريكي على صاروخ كوريا الشمالية الأخير

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ صباحاً
تعليق من الجيش الأمريكي على صاروخ كوريا الشمالية الأخير
المواطن - فريق التحرير

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علق الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا في بحر الشرق المعروف أيضًا ببحر اليابان، بحسب ما ذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء نقلًا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

وأضاف الجيش الأمريكي: “نحن على علم بتجارب كوريا الشمالية الصاروخية ونتشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء بشأنه”، وفقًا لوكالة رويترز.

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وأردف أن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية لا تشكل تهديدًا فوريًّا، ولكنها تزعزع الاستقرار.

من جانبه، أشار خفر السواحل اليابانيون الى إطلاق الصاروخ وفق ما نقلت وكالة كيودو.

في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيول وبيونج يانج.

وأكد الجيش الكوري الجنوبي أنه لا يزال يحلل نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه.

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