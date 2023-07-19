تعليق من الجيش الأمريكي على صاروخ كوريا الشمالية الأخير

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة الإطاحة بـ 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في جازان وزارة الحرس الوطني تعلن عن 32 وظيفة شاغرة الصحة: إغلاق 147 مؤسسة صحية مخالفة تحفظيًا المشاريع المتعثّرة أكبر المشكلات والمعوقات لاستكمال التحول المجتمعي آل جميح الخيرية تدعم جمعية خيرات لحفظ النعمة بسيارة القمم المتتالية تعكس ثقة العالم بالسعودية وقيادتها السعودية وتركيا يتوسطان في صفقة لإعادة الأطفال الأوكرانيين الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل
علق الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا في بحر الشرق المعروف أيضًا ببحر اليابان، بحسب ما ذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء نقلًا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.
وأضاف الجيش الأمريكي: “نحن على علم بتجارب كوريا الشمالية الصاروخية ونتشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء بشأنه”، وفقًا لوكالة رويترز.
وأردف أن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية لا تشكل تهديدًا فوريًّا، ولكنها تزعزع الاستقرار.
من جانبه، أشار خفر السواحل اليابانيون الى إطلاق الصاروخ وفق ما نقلت وكالة كيودو.
في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيول وبيونج يانج.
وأكد الجيش الكوري الجنوبي أنه لا يزال يحلل نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه.