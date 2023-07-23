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لمن لم يسبق لهم الدراسة

تعليم الرياض: بدء التقديم على اختبار تحديد المستوى لعام 1445

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
تعليم الرياض: بدء التقديم على اختبار تحديد المستوى لعام 1445
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، عن بدء التقديم على اختبار تحديد المستوى للعام 1445هـ للطلاب والطالبات (السعوديين والمقيمين) للراغبين بمواصلة دراستهم ممن لم يسبق لهم الدراسة أو المنقطعين عن الدراسة لثلاث سنوات وأكثر.

وأكدت إدارة تعليم الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتم التقديم على الاختبار ورقيًا في إدارة الاختبارات والقبول (بنين – بنات)، أو من خلال النماذج الموضحة في رمز الاستجابة المرفق في الصورة.

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