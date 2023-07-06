تعليم نجران يعلن مواعيد اختبارات الدور الثاني

أعلنت إدارة تعليم نجران عن مواعيد اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم للعام الدراسي ١٤٤٤هـ.

مواعيد الاختبارات

وأوضحت الإدارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “بدء اختبارات الدور الثاني لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، من يوم الأحد 21/12/1444هـ، إلى يوم الخميس 25/12/1444هـ”.

أماكن الاختبارات

وأضافت أن الاختبارات ستنطلق الساعة 7 صباحا، وستكون للبنين بثانوية الملك فهد بنجران، والبنات الثانوية الثالثة بحي الفهد.