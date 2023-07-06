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للطلاب المتوقع تخرجهم للعام الدراسي ١٤٤٤هـ.

تعليم نجران يعلن مواعيد اختبارات الدور الثاني

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
تعليم نجران يعلن مواعيد اختبارات الدور الثاني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم نجران عن مواعيد اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم للعام الدراسي ١٤٤٤هـ.

مواعيد الاختبارات

وأوضحت الإدارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “بدء اختبارات الدور الثاني لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، من يوم الأحد 21/12/1444هـ، إلى يوم الخميس 25/12/1444هـ”.

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أماكن الاختبارات

وأضافت أن الاختبارات ستنطلق الساعة 7 صباحا، وستكون للبنين بثانوية الملك فهد بنجران، والبنات الثانوية الثالثة بحي الفهد.

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