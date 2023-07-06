تعليم نجران يعلن مواعيد اختبارات الدور الثاني

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أعلنت إدارة تعليم نجران عن مواعيد اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم للعام الدراسي ١٤٤٤هـ.
وأوضحت الإدارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “بدء اختبارات الدور الثاني لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، من يوم الأحد 21/12/1444هـ، إلى يوم الخميس 25/12/1444هـ”.
وأضافت أن الاختبارات ستنطلق الساعة 7 صباحا، وستكون للبنين بثانوية الملك فهد بنجران، والبنات الثانوية الثالثة بحي الفهد.