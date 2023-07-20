“طبية” تستحوذ على 100% من حصص “الحماد” للخدمات الطبية السعودية تستهدف الاستقرار العالمي والتنمية لجميع دول وشعوب العالم تراجع أرباح “المتقدمة” بنسبة 45.4% إلى 60 مليون ريال إطلاق 30 برنامجاً تدريبياً لشاغلي الوظائف التعليمية بالرياض استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة 14 يوماً لتصحيح أوضاع المركبات المهملة والتالفة وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية بنظام التعاقد تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27% ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات للجرام السعودية عنصر ثقة وموثوقية وأمان لكل العالم
أعلنت شركة “السعودي الفرنسي” كابيتال بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة الخدمات الطبية المتخصصة “الشركة” في السوق الموازية “نمو” عن إتمام عملية الطرح لعدد 1,050,000 سهم عادي تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة.
بسعر طرح بالغ 68 ريالاً للسهم الواحد حيث بلغت نسبة التغطية 449.27 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح.
وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 16.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 254 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.