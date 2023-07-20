تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%

أعلنت شركة “السعودي الفرنسي” كابيتال بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة الخدمات الطبية المتخصصة “الشركة” في السوق الموازية “نمو” عن إتمام عملية الطرح لعدد 1,050,000 سهم عادي تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة.

سعر الطرح للسهم

بسعر طرح بالغ 68 ريالاً للسهم الواحد حيث بلغت نسبة التغطية 449.27 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 16.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 254 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.