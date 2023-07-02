Icon

فيلم أثينا يتنبأ باحتجاجات فرنسا قبلها بعام Icon جولات ميدانية لتطييب أجواء المسجد الحرام Icon اعترافات مثيري الشغب في فرنسا: أشعلنا النيران ردًا على تجاهل الحكومة Icon صورة اليوم من مغادرة ضيوف الرحمن Icon شغب فرنسا يمتد لسويسرا Icon تغييرات في نظام تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 Icon 1.6 مليون حاج يغادرون السعودية عبر المطارات الرئيسية Icon الاحتجاجات تلغي آلاف الحجوزات السياحية بفرنسا Icon حفر وأعمدة دخان بسبب انفجار قرب قاعدة عسكرية في روسيا Icon جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
يقام في أمريكا وكندا والمكسيك

تغييرات في نظام تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
تغييرات في نظام تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إجراء بعض التعديلات على نظام تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

التعديلات في التصفيات الآسيوية لـ كأس العالم 2026

وجاء ضمن التعديلات، تعديل أنظمة الملحق الخاص بالتصفيات الآسيوية، حيث يتضمن الملحق المنتخبات في المركزين الثالث والرابع.

قد يهمّك أيضاً
نتائج إيجابية لـ عقار فعال ضد سرطان القولون

نتائج إيجابية لـ عقار فعال ضد سرطان القولون

حلول تكنولوجية مبتكرة لمشكلة الحقائب في المطارات

حلول تكنولوجية مبتكرة لمشكلة الحقائب في المطارات

في كل مجموعة من التصفيات، تُقسم 6 منتخبات على مجموعتين، كل مجموعة تضم 3 منتخبات، تتنافس في جولة بنظام التجمع، ويصعد صاحب المركز الأول في المجموعتين إلى المونديال مباشرة، بينما يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في مباراتي ذهاب وإياب من أجل اختيار المنتخب الفائز منهما لتحديد الفريق الذي يمثل آسيا في الملحق العالمي.

ومثّل قارة آسيا في مونديال قطر 2022، كل من أستراليا وإيران واليابان والسعودية وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى قطر صاحبة الأرض.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل
العالم

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل

العالم
توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش للعمل
السعودية اليوم

توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش...

السعودية اليوم
تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات المتطفلين
تكنولوجيا

تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات...

تكنولوجيا
20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من النصر
آخر الاخبار

20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من...

آخر الاخبار
متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام المظلات
السعودية اليوم

متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام...

السعودية اليوم
“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية والإسكان” بـ 83 مليون ريال
السوق

“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية...

السوق
العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27 مليون ريال من أرامكو
السوق

العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27...

السوق
كانتي يوافق على عرض الاتحاد
الرياضة

كانتي يوافق على عرض الاتحاد

الرياضة