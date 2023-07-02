تغييرات في نظام تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026

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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إجراء بعض التعديلات على نظام تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.
وجاء ضمن التعديلات، تعديل أنظمة الملحق الخاص بالتصفيات الآسيوية، حيث يتضمن الملحق المنتخبات في المركزين الثالث والرابع.
في كل مجموعة من التصفيات، تُقسم 6 منتخبات على مجموعتين، كل مجموعة تضم 3 منتخبات، تتنافس في جولة بنظام التجمع، ويصعد صاحب المركز الأول في المجموعتين إلى المونديال مباشرة، بينما يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في مباراتي ذهاب وإياب من أجل اختيار المنتخب الفائز منهما لتحديد الفريق الذي يمثل آسيا في الملحق العالمي.
ومثّل قارة آسيا في مونديال قطر 2022، كل من أستراليا وإيران واليابان والسعودية وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى قطر صاحبة الأرض.