تغيير وجه السعودية في 6 سنوات فقط

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تشهد المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا، وفقًا لاستراتيجية ورؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما اعتبرته بعض التقارير الأجنبية مشهد يستحق المشاهدة والاستمتاع، ففي غضون ست سنوات فقط، استطاع ولي العهد تغيير وجه السعودية بشكل كبير على جميع الأصعدة.
وقال مركز الأبحاث الهندي الناطق بالإنجليزية “the jaipur dialogues”، إنه في عام 2017، تقلد الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، وفي غضون ست سنوات، غير وجه المملكة العربية السعودية بشكل كبير.
وأضاف التقرير “أن محمد بن سلمان أثر كثيرًا على الجغرافيا السياسية لغرب آسيا، كما أنه يعطي الأولوية للمصلحة الوطنية السعودية وتعزيز النهج السعودي نحو آسيا”.
وأشاد التقرير بالتعاون النشط بين رابطة العالم الإسلامي ونظيراتها في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، فهو مثال جيد على تطور الدبلوماسية السعودية، وأكبر دليل على ذلك الزيارة الأخيرة التي قام بها سكرتير رابطة العالم الإسلامي إلى الهند ولقائه برئيس الوزراء الهندي مودي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، وهو ما يعد علامة على سياسة الاعتدال والتوازنات الدبلوماسية.
وفي مجال الطاقة، تعهدت الدولة السعودية بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2070، لذلك تسعى سياسة البلاد الاقتصادية لتنويع مصادر الطاقة وأرباحها.
وفي هذا السياق، تلعب المملكة العربية السعودية دورًا كبيرًا في مجال الرياضة والدفاع وتكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك.
وتعمل شركة النفط السعودية “أرامكو” على الترويج بقوة لاستخدام الطاقة النظيفة والترويج لاستخدام بطاريات أيونات الليثيوم ومزج الإيثانول مع البنزين وما إلى ذلك.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في تقريرها شهر يونيو الماضي: “إنه تزداد قوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفي الشرق الأوسط لا يمكن فعل أي شيء بدونه”.
وأضافت الصحيفة: “تشهد السعودية نقلة نوعية سياسيًّا واقتصاديًّا بفضل جهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث يستخدم دبلوماسية شاملة من أجل تعزيز المصالح الاقتصادية للمملكة ورؤية 2030”.