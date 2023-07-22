تفاصيل إصابة السمارنة بكأس السوبر الأردني

حرص نادي الفيصلي على طمأنة الجماهير على حالة نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبيدة السمارنة، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة الوحدة ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الأردني.

تطورات حالة السمارنة الصحية

وأوضح نادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، نقلًا عن مدير الفريق، رائد التكروري، أن السمارنة تعرض لضربة على منطقة الصدر في مباراة كأس السوبر الأردني، أدت لدخوله في غيبوبة، وتم نقله إلى المستشفى.

وأشار إلى أن عبيدة السمارنة أجرى الفحوصات الطبية اللازمة؛ وتبين من خلالها بأنه لا يوجد لديه أي كسور، وسيتم وضع اللاعب تحت المراقبة لمدة 24 ساعة، من أجل الاطمئنان على حالته وتقديم الرعاية الصحية له.

ذهاب كأس السوبر الأردني

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد الوحدات بالأمس، على استاد عمان الدولي، في ذهاب نهائي بطولة كأس السوبر الأردني، وانتهت المباراة بتحقيق الوحدات لفوز ثمين بهدفين مقابل هدف.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي عن طريق مهند خير الله عند الدقيقة 19، ونجح أنس العوضات في تسجيل التعادل عند الدقيقة 62، قبل أن يحرز يوسف أبو الجزر هدف الفوز في الوقت القاتل عند الدقيقة 92.

ومن المقرر أن تُقام مباراة إياب كأس السوبر الأردني، مساء يوم الجمعة المقبل، ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات هو الأقرب لحصد اللقب، حيث إن التعادل يكفيه للتتويج بالبطولة للمرة الـ15 في تاريخه.