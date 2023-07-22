Icon

أنشيلوتي يحسم موقفه من التدريب بدوري روشن Icon رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والقنفذة والليث Icon تفاصيل إصابة السمارنة بكأس السوبر الأردني Icon مارتينو: توقعت هدف ليونيل ميسي القاتل Icon الأرصاد تحذر من موجة حرٍّ شديدة تضرب الرياض والشرقية Icon الجمهور يترقب الإعلان الرسمي عن صفقة أليكس تيليس Icon السعودية تدين خطاب الكراهية والتطرف بجميع أنواعه وأشكاله Icon هزيمة كروز أزول ضد إنتر ميامي في أول ظهور لميسي Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بسعر 236 ريالاً Icon أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها اليوم السبت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعدما دخل في غيبوبة

تفاصيل إصابة السمارنة بكأس السوبر الأردني

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
تفاصيل إصابة السمارنة بكأس السوبر الأردني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حرص نادي الفيصلي على طمأنة الجماهير على حالة نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبيدة السمارنة، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة الوحدة ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الأردني.

تطورات حالة السمارنة الصحية

وأوضح نادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، نقلًا عن مدير الفريق، رائد التكروري، أن السمارنة تعرض لضربة على منطقة الصدر في مباراة كأس السوبر الأردني، أدت لدخوله في غيبوبة، وتم نقله إلى المستشفى.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 1830 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

ضبط 1830 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

الهلال يحسم مصير ميشايل

الهلال يحسم مصير ميشايل

وأشار إلى أن عبيدة السمارنة أجرى الفحوصات الطبية اللازمة؛ وتبين من خلالها بأنه لا يوجد لديه أي كسور، وسيتم وضع اللاعب تحت المراقبة لمدة 24 ساعة، من أجل الاطمئنان على حالته وتقديم الرعاية الصحية له.

عبيدة السمارنة
السمارنة

ذهاب كأس السوبر الأردني

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد الوحدات بالأمس، على استاد عمان الدولي، في ذهاب نهائي بطولة كأس السوبر الأردني، وانتهت المباراة بتحقيق الوحدات لفوز ثمين بهدفين مقابل هدف.

كأس السوبر الأردني
جانب من المباراة – المصدر @sc_wehdat

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي عن طريق مهند خير الله عند الدقيقة 19، ونجح أنس العوضات في تسجيل التعادل عند الدقيقة 62، قبل أن يحرز يوسف أبو الجزر هدف الفوز في الوقت القاتل عند الدقيقة 92.

ومن المقرر أن تُقام مباراة إياب كأس السوبر الأردني، مساء يوم الجمعة المقبل، ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات هو الأقرب لحصد اللقب، حيث إن التعادل يكفيه للتتويج بالبطولة للمرة الـ15 في تاريخه.

كأس السوبر الأردني
جانب من المباراة – المصدر @sc_wehdat

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99
حصاد اليوم

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في...

حصاد اليوم
هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد
السعودية اليوم

هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض...

السعودية اليوم
3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا
السعودية اليوم

3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا

السعودية اليوم
لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف
الرياضة

لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف

الرياضة
البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام
السعودية اليوم

البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة...

السعودية اليوم
المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة وغدًا غرة محرم 1445هـ
أخبار رئيسية

المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة...

أخبار رئيسية
ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال
الرياضة

ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال

الرياضة
أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال
آخر الاخبار

أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال

آخر الاخبار